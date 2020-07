30 anos depois, a mítica bancada «the Kop» viu o Liverpool levantar o troféu de campeão inglês. Coube ao capitão dos reds, Jordan Henderson, essa honra.

Depois da vitória louca frente ao Chelsea, a hora da festa da consagração: mesmo sem adeptos, Anfield preparou-se a preceito para ver os seus rapazes tocarem a glória.

Foi montado um palanque na já referida mítica bancada «the Kop» e foi lá que Jurgen Klopp e os seus pupilos receberam das mãos de Kenny Dalgish o troféu de campeões da Premier League 2019/20.

Toda a estrutura da equipa principal do Liverpool participou nesse momento, incluindo o português Vítor Matos, um dos elementos da equipa técnica de Klopp.

A festa seguiu depois para o relvado, onde os jogadores tiraram as habituais fotografias e cantaram o hino do clube, «You'll Never Walk Alone».

Veja no vídeo abaixo o momento da consagração do Liverpool e na galeria acima associada as melhores imagens.