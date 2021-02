O West Bromwich Albion recebeu e venceu o Brighton, por 1-0, na 26.ª jornada da Premier League, num jogo em que os seagulls não só não saíram com qualquer ponto, como desperdiçaram duas grandes penalidades.

Um golo de Kyle Bartley, aos 11 minutos, pôs fim a sete jornadas consecutivas sem vitórias dos comandados de Sam Allardyce.

Já com o 1-0, o Brighton desperdiçou a primeira de duas grandes penalidades aos 19 minutos, por Pascal Gross. Aos 30 minutos, Dunk viu um golo anulado – com confirmação do vídeo-árbitro – e, já na segunda parte, em novo castigo máximo, Welbeck também não conseguiu anular a desvantagem da equipa de Graham Potter, que teima em não juntar pontos a boas exibições na Premier League.

Com este resultado, o WBA segue no 19.º e penúltimo lugar, mas agora com 17 pontos, a oito do Newcastle, a primeira equipa fora da zona de descida, ainda que os magpies tenham o jogo desta jornada ainda por disputar. O Brighton é 16.º, com 26 pontos, apenas quatro acima da zona de descida, onde aparece o Fulham, com 22 pontos e ainda menos um jogo.