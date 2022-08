O português Cristiano Ronaldo e o defesa inglês Harry Maguire, ambos do Manchester United, foram os jogadores da Premier League que mais ataques sofreram na rede social Twitter, segundo um estudo da Ofcom, divulgado pela BBC.

Numa análise que envolveu 2,3 milhões de tweets durante a primeira metade da época passada, foram encontradas 60 mil publicações abusivas. Cerca de metade destes «posts» foram direcionados a jogadores do Man. United, daí que os quatro primeiros lugares sejam de Ronaldo (12.520), Maguire (8.954), Marcus Rashford (2.557) e Bruno Fernandes (2.464). No quinto posto, surge Harry Kane, do Tottenham (2.127).

Apesar destes exemplos negativos, o estudo do Alan Turing Institute verificou que a grande maioria dos adeptos é responsável ao usar redes sociais.

O grande pico do estudo ocorreu no dia em que foi anunciado o regresso de Ronaldo aos «red devils». O português foi mencionado em 90 por cento de todos os tweets dirigidos a jogadores e em 97 por cento daqueles que continham conteúdo abusivo.

O segundo momento alto aconteceu a 7 de novembro, quando Maguire fez uma publicação a pedir desculpas pelo mau momento da equipa. Foram enviados 2.903 tweets abusivos, já que muitos adeptos responderam ao tweet do jogador com insultos.

As a group of players we are going through a tough period. We know and accept this is nowhere near good enough. We feel your frustration and disappointment, we are doing everything we can to put things right and we will put things right.

Thanks for your support ❤️🔴 UNITED pic.twitter.com/9cvD8vXKXq