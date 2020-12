Vitória com reviravolta e pela margem mínima. O Manchester United foi a Bramall Lane vencer o Sheffield United por 3-2 esta quinta-feira, no jogo que encerrou a 13.ª jornada da Premier League de Inglaterra.

A equipa orientada por Chris Wilder até marcou cedo e ganhou vantagem, com o 1-0 apontado por McGoldrick, aos cinco minutos, após um erro colossal do guarda-redes Dean Henderson. Contudo, os comandados de Ole Gunnar Solskjaer viraram o resultado ainda na primeira parte e confirmaram o triunfo a abrir a etapa complementar, ainda que com algum sofrimento na parte final.

Com Bruno Fernandes a titular – o português saiu aos 79 minutos – o United chegou ao empate no marcador aos 26 minutos, por Marcus Rashford, que seria o protagonista maior, ao bisar ao minuto 51. Pelo meio, Anthony Martial assinou o segundo golo dos visitantes, aos 33 minutos. McGoldrick ainda bisou ao minuto 87, mas não chegou para evitar o desaire.

Dean Henderson, que esteve mal no 1-0, acabou, no entanto, por ser um dos heróis do triunfo, com uma enorme defesa a remate do francês Mousset, no segundo dos quatro minutos de compensação, negando o 3-3.

Após o empate no dérbi de Manchester, em Old Trafford, o United regressa aos triunfos, descola do West Ham, ultrapassa o Chelsea e está no sexto lugar com 23 pontos: repõe, por outro lado, a igualdade pontual com o Everton, que é quinto.

É um registo impressionante do United fora de casa na Premier League em 2020/2021: tem seis vitórias em seis jogos. É a única das 20 equipas com 100 por cento de aproveitamento longe do seu estádio.

O Sheffield United agudiza o péssimo início de temporada no campeonato: continua apenas com um ponto, levando um empate e 12 derrotas na competição.

