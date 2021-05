Ainda não há campeão em Inglaterra este domingo e tudo graças ao Manchester United, que venceu o Aston Villa em Birmingham, por 3-1, num triunfo com reviravolta na 35.ª jornada da Premier League.

O português Bruno Fernandes iniciou a cambalhota no marcador operada na segunda parte, que deixa a equipa de Ole Gunnar Solskjaer, finalista da Liga Europa, a dez pontos do líder City e com um jogo a menos por disputar do que os homens de Pep Guardiola.

O ciclo infernal de três jogos em cinco dias para o United começou mal e tudo graças a um grande golo de Bertrand Traoré, que inaugurou o marcador aos 24 minutos com um remate cruzado na área, ao ângulo superior esquerdo da baliza defendida por Dean Henderson: na gaveta, como se costuma dizer.

O golo de Traoré:

A equipa de Dean Smith foi para o intervalo em vantagem, mas tudo mudou no início da segunda parte. Paul Pogba arrancou uma grande penalidade em lance com Douglas Luiz e Bruno Fernandes fez o 1-1 da marca dos onze metros, aos 52 minutos.

O golo de Bruno Fernandes:

Pouco depois, Wan-Bissaka trabalhou pela direita e entrou a Mason Greenwood, que trabalhou sobre Mings e rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza, aos 56 minutos.

Quatro minutos bastaram para o United virar o jogo e para, por fim, garantir três preciosos pontos, selados por um dos mais recentes suspeitos do costume. Cavani, após cruzamento de Rashford, cabeceou para o 1-3 final. O uruguaio fez o oitavo golo nos últimos sete jogos, nos quais só não faturou em um.

Pouco depois de estabelecido o resultado final, o Villa acabou reduzido a dez, com a expulsão por acumulação de amarelos de Ollie Watkins, aos 89 minutos, após simular penálti sobre Dean Henderson.

Mais do que para ainda manter hipóteses matemáticas de um título realisticamente utópico, este é um triunfo na defesa e no reforço do segundo lugar.

Tudo porque, já dentro de sensivelmente 48 horas, o United recebe o terceiro classificado Leicester, às 18 horas de terça-feira. Os red devils somam agora 70 pontos, mais seis que o Leicester, que tem 64. Em caso de derrota do United neste jogo, o City (80 pontos) pode sagrar-se campeão.