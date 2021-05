O Wolverhampton regressou este domingo às vitórias na Premier League, ao vencer na receção ao Brighton (2-1).

No Mollineux, Nuno Espírito Santo lançou seis portugueses no onze dos wolves – Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Vitinha, Podence e Fábio Silva –, mas foi a equipa visitante a inaugurar o marcador, aos 13 minutos, por intermédio de Lewis Dunk.

Na segunda parte, no entanto, Dunk «borrou a pintura» e foi expulso aos 53 minutos. Com um a mais, a formação da casa começou a pressionar mais o Brighton e conseguiu chegar ao empate a 15 minutos dos 90: Adama Traoré tabelou com Fábio Silva e fez o 1-1.

A assistência de Fábio Silva:

No último minuto dos 90, Gibbs-White, com um remate colocado dentro da área, completou a reviravolta para o conjunto orientado por NES.

O golo de Gibbs-White:

Com este empate, e decorridas 35 jornadas, o Wolverhampton segue no 12.º lugar, com 45 pontos, ao passo que o Brighton segue em 15.º, com 37.