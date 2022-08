As autoridades do Qatar detiveram pelo menos 60 trabalhadores estrangeiros que protestavam contra atrasos salariais e deportaram alguns destes, denunciou esta segunda-feira um grupo de investigação, três meses antes de Doha sediar o Mundial 2022.

Mustafa Qadri, diretor executivo do grupo Equidem Research and Consulting, especialista em investigações sobre o respeito dos direitos laborais e direitos humanos disse que a resposta das autoridades aos protestos dos trabalhadores lança novas dúvidas sobre as promessas do Qatar de melhorar o tratamento dos trabalhadores.

O caso ocorre quando o Qatar enfrenta intenso escrutínio internacional sobre as suas práticas laborais antes do Mundial de futebol. Como outras nações árabes do Golfo, o Qatar depende fortemente de mão-de-obra estrangeira.

Num comunicado à agência de notícias Associated Press (AP) na noite de domingo, o Governo do Qatar reconheceu que «vários manifestantes foram detidos por violar as leis de segurança pública».

As autoridades do Qatar recusaram-se a dar qualquer informação sobre as detenções ou deportações.

Imagens de vídeo partilhadas na internet mostraram cerca de 60 trabalhadores, irritados com o atraso no pagamento dos seus salários, a protestar em 14 de agosto do lado de fora dos escritórios de Doha do Al Bandary International Group, um grupo empresarial da área da construção, imobiliário, hotéis, serviços de restauração e outros empreendimentos.

Alguns dos manifestantes não recebiam os seus salários há sete meses, de acordo com o Equidem Research.

Desde que a FIFA atribuiu a organização do Mundial de futebol ao Qatar em 2010, o país tomou algumas medidas para reformular as práticas de emprego, incluindo a eliminação do chamado sistema de emprego ‘kafala’, que determinavam se os funcionários podiam deixar os seus empregos ou até mesmo o país.

O Qatar também adotou um salário mínimo mensal de 1.000 riais do Qatar (275 dólares) para os trabalhadores e exigiu subsídios de alimentação e moradia para funcionários que não recebiam estes benefícios diretamente dos seus empregadores.

O Mundial 2022 realiza-se entre 20 de novembro e 18 de dezembro no Qatar.