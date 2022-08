Jürgen Klopp não gostou de ouvir os comentários de Gabby Agbonlahor, antigo avançado do Aston Villa, que classificou o Manchester United como «uma equipa amadora» no decorrer do desaire diante do Brentford (0-4). A poucos dias de visitar Old Trafford, o treinador alemão recordou que, na sua primeira época em Anfield, goleou a equipa do Villa Park por 6-0 com Agbonlahor em campo.

O embate entre o Manchester United e o Liverpool, marcado para segunda-feira, é o grande jogo da próxima jornada da Premier League e, apesar do rival estar no último lugar da classificação, ainda sem pontos, Klopp saiu em defesa de Erik ten Hag.

Klopp explica que ouviu os comentários de Agbonlahor no decorrer da segunda parte do jogo do United com o Brentford quando ia a conduzir a caminho de casa e revela que esteve perto de ligar ao antigo jogador quando ouviu os seus comentários a dizer que jogadores como Christien Eriksen, David de Gea e Lisandro Martinez «não têm capacidade para jogar no United».

«Não foi obviamente uma boa semana para o United depois do jogo com o Brentford. Nestas alturas esquecem-nos da qualidade do Brentford. Vi a primeira parte aqui [na academia] e depois fui a ouvir a talkSPORT e os comentários do Gabby», começa por contextualizar.

As duras criticas do antigo jogador deixaram Klopp indignado. «Ele perdeu connosco por 6-0 no meu primeiro ano, portanto não me lembrava dele propriamente como um monstro em campo. Mas o que ele disse sobre o United naquele programa levou-me quase a ligar-lhe para lhe dizer: “Esqueceste-te completamente que já foste um jogador"», atirou.

Ultrapassado este episódio, Klopp defende que o United, apesar de tudo, tem qualidade e recorda que na pré-temporada, em Banguecoque, a equipa de Old Trafford venceu o Liverpool por 4-0. «Quando defrontas o United fora nunca é fácil. Vamos ter de dar o nosso melhor. Preferia defrontar o United depois de eles terem ganho 5-0. Nós também empatámos dois jogos, também é mau, é pior? Não sei», comentou o treinador alemão.

Além disso, Klopp defende que o United tem muita qualidade no ataque, mas não só. «No jogo da pré-época não estávamos preparados. A qualidade que eles têm na frente é ridícula, a qualidade no meio-campo – jogue quem jogue – seja o Eriksen, o [Bruno] Fernandes, Van de Beek ou Fred. O Donny é um bom jogador. Depois ainda o McTominay», enumerou ainda.