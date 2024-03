José Luis Chilavert, histórico guarda-redes do Paraguai, deixou as redes sociais em polvorosa ao criticar a postura do avançado brasileiro Vinicius Junior que, na véspera, emocionou-se ao abordar o tema racismo no futebol.

O internacional brasileiro do Real Madrid chorou mesmo diante das câmaras, na conferência de imprensa de antevisão do Espanha-Brasil, e chegou mesmo a dizer que cada vez tem menos vontade de continuar a jogar, mas estas palavras não convenceram Chilavert.

«Pão e circo, o primeiro a insultar e a atacar os rivais é ele. Que não seja maricas, o futebol é para homens», atirou o antigo guarda-redes paraguaio, através da sua conta pessoal na rede social X, num comentário a um vídeo da conferência de imprensa de Vinicius.