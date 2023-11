O internacional português Rafael Leão foi uma das principais figuras do Milan no triunfo sobre o Paris Saint-Germain (2-1), em San Siro, e recebeu muitos elogios do treinador Stefano Pioli, que também deixou um recado.

«Este jogo deve ensinar muito ao Rafa, deve ser o seu padrão. Ele pode ser um campeão, só depende dele, fez uma partida excecional como o resto do grupo, sobretudo pela vontade de trabalhar em conjunto com os outros», afirmou o técnico dos rossoneri, citado pela Sky Sports.

O triunfo sobre os parisienses pôs fim a um ciclo negativo de quatro jogos sem vencer e Pioli mostrou alívio pela exibição da equipa.

«Fizemos tudo o que tínhamos de fazer, jogámos com muita alma e energia, sabendo que teríamos de sofrer todos juntos para obter um resultado tão importante contra uma equipa tão forte. Muitos elogios para os jogadores. Foi um jogo muito importante para o grupo, nada está decidido mas agora temos outra oportunidade e vamos jogar em casa contra o Dortmund. Acredito que muitas vezes podemos fazer mais do que temos feito. Tentei lembrar-lhe que equipa somos, que caminho trilhamos, que qualidade temos. No futebol há momentos assim, que são para viver em equipa», finalizou.