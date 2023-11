Rafael Leão foi considerado o melhor jogador em campo, na vitória do Milan sobre o Paris Saint-Germain.

O Painel de Observadores Técnicos da UEFA justificou a escolha com o desempenho do internacional português: «Marcou no momento perfeito para permitir que o Milan voltasse ao jogo e criou sempre em perigo quando teve a bola. Foi direto e jogou com propósito, trabalhou duro e esteve sempre disponível para a sua equipa».

É já a terceira vez, esta época, que Rafael Leão é distinguido como o homem do jogo da Liga dos Campeões. Já tinha acontecido nos empates a zero com o Newcastle e o Borussia de Dortmund, nas primeiras jornadas da prova.

Houve outro português eleito como melhor em campo pela UEFA, esta noite: João Mário, na vitória do FC Porto sobre o Antuérpia.