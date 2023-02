A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que Ramon Menezes vai orientar de forma interina a seleção.



O treinador, que conduziu os sub-20 do Escrete à conquista do Sul-Americano, vai comandar a seleção AA «interinamente», lê-se no comunicado do organismo.



Ramon Menezes, de 50 anos, vai estrear-se ao comando da Canarinha no jogo de preparação contra Marrocos, a 25 de março.



O técnico vai manter-se no cargo até a CBF anunciar o sucessor de Tite, treinador que deixou o cargo após o Mundial 2022.