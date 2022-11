O neerlandês Giovanni van Bronckhorst deixou o comando técnico do Rangers, anunciou o clube escocês nesta segunda-feira.

«Infelizmente, os resultados e os desempenhos dos últimos meses não corresponderam às expectativas e a decisão de rescindir o contrato do treinador foi tomada hoje pela direção», lê-se na nota do emblema de Glasgow.

Van Bronckhorst, de 47 anos, chegou ao Rangers na temporada passada, depois de experiências no Feyenoord e nos chineses do Guangzhou. Conduziu o clube à final da Liga Europa e conquistou a Taça da Escócia. Deixa agora o Rangers na segunda posição, com 33 pontos, a nove da liderança, ao fim de 15 jornadas.