Karim Benzema foi herói e o Real Madrid goleou em Barcelona na noite desta quarta-feira por 4-0, no «El Clásico», garantindo o apuramento para a final da Taça do Rei de Espanha.

Numa noite em que Camp Nou gritou por Lionel Messi ao minuto dez, quem apareceu verdadeiramente foi Karim Benzema, que esteve nos quatro golos dos visitantes e marcou três (e meio?), isto porque esteve no toque final para o 1-0, atribuído oficialmente a Vinícius Júnior.

Assim, com uma assistência, seguida de golos, o francês e companhia destruíram a equipa de Xavi Hernández, que partiu para o encontro com vantagem de 1-0 obtida na capital, no jogo da primeira mão.

O primeiro golo do jogo, que empatou a eliminatória, aconteceu no primeiro de três minutos de compensação da primeira parte e logo depois de Thibaut Courtois ter negado a melhor ocasião do Barcelona até então, a Robert Lewandowski. Na resposta, o Real Madrid saiu rápido, Benzema assistiu Vinícius e o brasileiro rematou, com a bola a sofrer um desvio de Koundé na tentativa de corte e a entrar. Benzema quis afastar qualquer dúvida e tocou na bola por fim, mas o golo foi atribuído a Vinícius.

O início da segunda parte foi arrasador para o Barcelona. Aos 50 minutos, Luka Modric rompeu da direita para o meio e assistiu Benzema para um remate colocado que deu o 2-0 ao Real e a vantagem na eliminatória à equipa de Carlo Ancelotti.

O Barcelona tentou esboçar uma reação e teve um remate perigoso de Ronald Araújo. Porém, foi o Real a marcar novamente, por Benzema, de penálti, após uma falta clara (e imprudente) de Kessié sobre Vinícius, aos 58 minutos.

O Real foi quem esteve mesmo mais perto do golo e, depois de uma primeira ameaça de Asensio – grande defesa de Ter Stegen – foi de novo Benzema a surgir, com o quarto e último golo aos 81 minutos, a passe de Vinícius.

Uma goleada num jogo quentinho, com 12 cartões amarelos e até a necessidade de o speaker do estádio deixar um apelo aos adeptos, depois de alguns objetos lançados para junto dos jogadores do Real Madrid após o quarto golo.

Numa final inédita, o Real Madrid vai defrontar o Osasuna a 6 de maio, para apurar quem vai suceder ao Betis na conquista do troféu.