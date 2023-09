A Real Sociedad, adversária do Benfica no Grupo D da Liga dos Campeões, venceu este domingo o Getafe, por 4-3, no San Sebastián.

Depois da derrota com o Real Madrid na última jornada do campeonato espanhol e do empate diante do Inter de Milão a meio da semana, o conjunto orientado por Imanol Alguacil regressou aos triunfos, já com André Silva, vindo de lesão, no banco de suplentes. Do lado forasteiro, Domingos Duarte também ficou no banco.

O japonês Takefusa Kubo abriu o marcador aos dois minutos, mas o Getafe deu a volta ao resultado ainda antes do intervalo, com golos de Carles Aleñá (39m) e Borja Mayoral (45+4m, de penálti).

Na segunda parte, Mikel Oyarzabal (61m) restabeleceu a igualdade de penálti e Brais Méndez consumou a reviravolta (66m).

Já na reta final do encontro, Oyarzabal (88m) bisou e dilatou a vantagem da formação basca, que ainda sofreu um golo nos descontos, da autoria de Juanmi Latasa (90+2m).

Com este resultado, a Real Sociedad, que joga na Luz a 24 de outubro, sobe à condição ao sexto lugar, que dá acesso às competições europeias, com nove pontos. Já o Getafe, é 11.º, com sete.

