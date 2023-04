A Real Sociedad venceu esta sexta-feira no reduto do Osasuna, por 2-0, na 32.ª jornada do campeonato espanhol.

Um autogolo de Sergio Herrera deu vantagem aos visitantes logo aos seis minutos e Kubo fechou as em cima do minuto 90.

Com este triunfo, a Real Sociedad mantém-se no quarto posto – o último que dá acesso à Liga dos Campeões – com mais oito pontos do que o quinto classificado, o Villarreal, que tem um jogo por disputar.

Já o conjunto de Pamplona, é oitavo, com 44 pontos.