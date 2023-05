O antigo defesa central inglês Rio Ferdinand e o ex-guarda-redes checo Petr Cech são os mais recentes membros do «Hall of Fame» da Premier League de Inglaterra, anunciou esta quarta-feira a organização da competição.

Entre 1996/97 e 2013/14, Rio Ferdinand conquistou seis edições da Premier League, todas ao serviço do Manchester United, emblema que representou durante 12 anos. Antes de rumar a Old Trafford, o central jogou no West Ham e no Leeds United.

Já Petr Cech defendeu as redes do Chelsea durante 11 anos, de 2004 a 2015, abandonando Stamford Bridge com quatro títulos. Passou depois mais quatro temporadas em Londres, mas no Arsenal.

Ferdinand e Cech juntam-se aos treinadores Alex Ferguson e Arsène Wenger na “turma de 2023” das lendas do futebol inglês, ficando assim quatro lugares por ocupar no presente ano civil.

Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, David Beckham, Dennis Bergkamp, Frank Lampard, Steven Gerrard (nomeados em 2021), Patrick Vieira, Wayne Rooney, Ian Wright, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Didier Drogba, Vincent Kompany e Sergio Aguero (nomeados em 2022) são os outros nomes que compõem o «Hall of Fame».