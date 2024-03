A Roma desperdiçou a oportunidade de distanciar-se da Atalanta na tabela, depois do empate da equipa de Bérgamo em casa da Juventus. Na visita à Fiorentina, os «giallorossi» empataram a dois golos.

O conjunto «viola» colocou-se a vencer aos 18 minutos, por intermédio de Luca Ranieri e a resposta da formação de Daniel De Rossi só chegou na segunda parte, quando Aouar (58m) fez o golo do empate.

Aos 69 minutos, Rolando Mandragora deu novamente a vantagem à Fiorentina.

A equipa da casa teve uma grande oportunidade para aumentar a diferença no marcador aos 80 minutos, mas Biraghi falhou o penálti.

Já em tempo de descontos, Diego Llorente (90+5m) empatou a partida e assegurou um ponto para a equipa da capital.

Com este empate, a Roma mantém-se na quinta posição, com 48 pontos, apenas mais um do que a Atalanta (sexto) e a três do Bolonha (quarto). Por sua vez, a Fiorentina ocupa o oitavo lugar, com 43 pontos.

Classificação da liga italiana