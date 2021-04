O futebolista do Inter de Milão, Romelu Lukaku, protagonizou na noite de sábado um momento diferente antes de ser questionado por uma jornalista sobre a análise ao jogo da 29.ª jornada da liga italiana, em Bolonha, que terminou com vitória da equipa de Milão, por 1-0, precisamente com um golo do belga.

Segundos antes da pergunta, já em frente à câmara, Lukaku pontuou a breve espera com uns segundos de «beatbox», assinando o momento de percussão vocal já quando a jornalista ia introduzir a pergunta, algo que faria em definitivo quando Lukaku se calou.

Com a vitória de sábado, o Inter chegou aos 68 pontos, alargando ainda mais a vantagem para o Milan, que empatou e é segundo com 60 pontos. A campeã Juventus também ficou mais longe, a 12 pontos (tem 56 e é quinta classificada), depois de ter empatado ante o Torino. A Atalanta está em terceiro lugar, com 58 pontos e o Nápoles, tal como a Juventus, tem 56. O Inter pode, contudo, alargar ainda mais a vantagem para os dois adversários mais próximos, Milan e Atalanta, dado que tem um jogo a menos que estes.