O homem que deu uma cabeçada a Roy Keane, antigo jogador e atual comentador televisivo, durante uma partida da Premier League, foi condenado pela justiça inglesa. Scott Law, 43 anos, adepto do Arsenal, atacou Keane, antigo capitão do Manchester United.

Law entrou 'em erupção' depois de Keane - que trabalhava para a Sky Sports no Emirates Stadium - ter festejado o golo do Manchester United, disseram os magistrados.

O homem deixou o lugar onde estava sentado e foi à procura de Keane antes de agredir o antigo médio. Law negou as acusações, alegando que Keane o agrediu primeiro e o atingiu no abdómen durante o confronto. Mas, durante uma audiência em tribunal, na manhã desta quinta-feira, o juiz Angus Hamilton disse que isso são apenas mentiras de Law e que as suas provas “careciam de credibilidade”.

Law foi agora condenado a uma suspensão de três anos em recintos desportivos, bem como trabalho comunitário de 80 horas e um pagamento total de 764 libras em custas, 896 euros.