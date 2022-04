O estádio de Chernihiv ficou destruído após as tropas russas terem ocupado a cidade a norte da Ucrânia.



Casa do Desna, clube da terra natal e onde o internacional ucraniano Andriy Yarmolenko iniciou a carreira, tem uma das bancadas desfeita e com destroços no relvado. Além disso, um míssil russo caiu no relvado do estádio Yuri Gagarin e abriu uma cratera impressionante.



Veja as imagens da destruição causada pelo exército russo: