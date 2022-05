O futebolista senegalês Sadio Mané atirou para depois da final da Liga dos Campeões uma resposta sobre o seu futuro no Liverpool. O avançado africano tem contrato até 2023, mas segue como um dos nomes no mercado, nomeadamente associado ao Bayern Munique.

«Esta questão [ndr: sobre o futuro] eu vou responder depois da Champions», referiu Mané, em declarações à Sky Sports, no dia aberto à imprensa pelo Liverpool, antes da final da principal competição europeia de clubes, frente ao Real Madrid, às 20 horas do próximo sábado.

Este mês, Mané foi associado já ao Bayern Munique. A Sky Sport alemã noticiou, este mês, que o diretor do clube, Hasan Salihamidzic, já chegou mesmo a reunir-se com representantes do internacional pelo Senegal.

Por outro lado, Mohamed Salah, que também termina contrato com o Liverpool no verão de 2023, assegurou que vai continuar no clube em 2022/23, dissipando dúvidas sobre uma eventual saída neste verão.

«Na minha cabeça, não me foco no contrato neste momento. Também não quero ser egoísta, já o disse há dois meses. Só estou focado na equipa, quero vencer a Champions, quero ver o Hendo [ndr: Henderson] a levantar o troféu outra vez com as mãos e que mo dê para as minhas mãos depois (risos). Estou só focado na equipa, não quero falar do contrato. Vou ficar na próxima época, de certeza, isso é certo», referiu o internacional pela seleção do Egito, em conferência de imprensa.

Quem também falou no dia aberto à imprensa foi o ex-FC Porto Luis Díaz, que admitiu estar a «viver um sonho» às portas da final da Champions.