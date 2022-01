O futebolista internacional iraniano Sardar Azmoun é reforço do Bayer Leverkusen a partir da próxima temporada e até 2027, confirmou este sábado o clube germânico, em nota oficial através das redes sociais.

Azmoun, avançado de 27 anos e uma das grandes referências atuais do futebol do Irão, vai cumprir a ligação que tem com o Zenit até final da época e depois muda-se para a Alemanha.

Ao fim de quase dez anos, vai terminar o percurso de Azmoun na Rússia. Ali jogou no Rubin Kazan de 2013 a 2015 e de 2017 a 2019, no Rostov de 2015 a 2017 e estava no Zenit desde 2019.