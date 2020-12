À décima primeira jornada, o Schalke 04 tinha tudo para conseguir a primeira vitória nesta edição da Bundesliga. Porém, o emblema de Gelsenkirchen deixou-se empatar em casa do Augsburgo quando jogava com mais um jogador.



Incrível!



A formação da casa beneficiou de um autogolo de Serdar para chegar ao intervalo em vantagem. Na segunda parte, o Schalke empatou por Raman (52m) e viu Niederlechner ser expulso no minuto seguinte por acumulação de cartões.



Aquele que parecia o golo do triunfo foi anotado por Boujellab aos 61 minutos. Depois surgiu o golo de Richter, aos 90+3, que ditou o empate final.



A somar aos 11 jogos desta época com aos do ano passado, o Schalke (sem Paciência, lesionado) não vence há 27 partidas!