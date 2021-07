Não começa da melhor maneira a vida de Elseid Hysaj na Lazio. O albanês foi filmado pelos companheiros enquanto fazia uma espécie de ritual de iniciação. Até aqui tudo bem, não fosse o facto de o ritual passar por cantar a canção «Bella Ciao», intimamente ligada à Resistência italiana contra o fascismo.

O momento não caiu bem em alguns setores da Lazio, clube com ligações históricas ao fascismo e cujos adeptos não demonstram ter problemas em andar pelas ruas a fazer a saudação nazi. Após a publicação do vídeo, na conta de Instagram do também jogador da Lazio Luis Alberto, vários adeptos laziale deslocaram-se à pizzaria onde os jogadores estavam.

Contudo, a essa hora, já o plantel não estava no restaurante, pelo que os ultras fascistas do emblema romano se deslocaram ao hotel onde estava hospedada a equipa, em Auronzo di Cadore.

Um confronto que agita a pré-temporada do novo clube de Maurizio Sarri.

Veja o vídeo:

hysaj singing bella ciao on his lazio initiation and rattling the fascists nest is definitely the thing you love to seepic.twitter.com/mKG8pjSVWC