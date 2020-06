Nolito está de regresso ao Celta de Vigo. O internacional espanhol de 33 anos vai representar o clube galego pelo menos até ao final desta temporada, na liga espanhola.

O Sevilha e o Celta já confirmaram a mudança do antigo jogador do Benfica. Nolito rumou a Vigo na manhã desta quinta-feira para realizar exames médicos e juntar-se de imediato ao clube no qual já tinha jogado três épocas, entre 2013 e 2016.

Sobre o acordo, para já, o Celta informa, em comunicado, que chegou a acordo com o Sevilha para que Nolito se junte «de forma imediata» ao clube, «pendente de superar o reconhecimento médico e ultimar detalhes contratuais».

Em maio, Nolito descartou falar de um possível regresso a Vigo, mas está mesmo de volta ao emblema celeste. Isto depois de, em abril, ter admitido que não sabia se iria renovar com o Sevilha, clube com o qual está em fim de contrato.