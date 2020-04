A Federação Ucraniana de Futebol (AUF) planeia, num cenário mais otimista, retomar as competições no final de maio, caso a situação epidemiológica relacionada com a pandemia da Covid-19 o permita.

«O nosso plano mais otimista é jogar a primeira partida no final de maio, por volta do dia 30», referiu o vice-presidente da AUF, Oleg Protásov, à imprensa ucraniana.

Protásov, lendário atacante do Dínamo de Kiev e da seleção da antiga União Soviética, considerou que, se tudo correr bem, a Ucrânia vai «terminar o campeonato e a Taça da Ucrânia no final de julho», mostrando-se confiante na capacidade de «superar os problemas» que forem surgindo devido aos condicionalismos que a pandemia impõe.



De acordo com os dados das autoridades de saúde ucranianas, o país tem menos de dez mil casos de Covid-19 e conta 250 mortes.

A Liga ucraniana foi suspensa em meados de março quando o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, liderava com 13 pontos de vantagem para o duo Zorya e Dínamo de Kiev.

Recorde-se que as principais Ligas francesa e holandesa decidiram dar por terminada a época 2019/20.