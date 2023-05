O Shakhtar Donetsk sagrou-se, este domingo, campeão nacional na Ucrânia, com o triunfo na receção ao Dnipro, por 3-0, na 29.ª e última jornada da competição.

Em Lviv, os golos de Artem Bondarenko (9m), Danylo Sikan (55m) e Taras Stepanenko (59m) asseguraram o triunfo para o 14.º título da história do clube na liga. Fica a dois dos 16 do Dínamo Kiev.

Na classificação, o Shakhtar é líder com 72 pontos, seguido do Dnipro, com 64. O Zorya, que este domingo venceu por 2-0 ao Oleksandriya, chegou também aos 64 pontos e segue na luta pelo acesso à terceira pré-eliminatória da Champions, via segundo lugar.

Com este título, o Shakhtar assegurou também a qualificação direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Não estava previsto que o campeão da Ucrânia, por definição, assegurasse a qualificação direta, mas a vaga abriu para a Ucrânia (12.º com vista ao ranking de apuramento para 2023/24), uma vez que os finalistas da edição 2022/23 da Liga dos Campeões, Manchester City e Inter de Milão, conseguiram o apuramento para a competição europeia da próxima época via campeonato, em Inglaterra e Itália, respetivamente. Confira aqui todos os clubes já apurados.

A festa do Shakhtar: