O treinador Sinisa Mihajlovic morreu numa clínica em Roma, aos 53 anos, vítima de leucemia, doença contra a qual lutava desde 2019.

O anúncio da morte do técnico sérvio foi feito pela família. «Em luto comunicam a morte injusta e prematura do seu marido, pai, filho e irmão exemplar, Sinisa Mihajlovic. Um profissional único, extraordinário, disponível e bom para todos. Ele lutou corajosamente contra uma doença horrível. Agradecemos aos médicos e enfermeiros que o acompanharam ao longo dos anos, com amor e respeito.»

Mihajlovic não treinava desde setembro, altura em que deixou o Bolonha devido aos maus resultados no arranque da temporada.

Recorde-se que o treinador teve uma passagem breve pelo Sporting, que durou apenas alguns dias. Foi aposta de Bruno de Carvalho para o arranque da época 2018/19, mas não chegou a orientar a equipa em nenhum jogo, já que o antigo líder dos leões foi destituído e José de Sousa Cintra, que liderou o clube até às eleições que elegeram Frederico Varandas, o despediu.

Como jogador, após passagens por Vojvodina e Estrela Vermelha, destacou-se no futebol italiano, onde jogou ao lado de Sérgio Conceição na Lazio e de Luís Figo no Inter de Milão. Foi mesmo nos nerazzurri que deu os primeiros passos como treinador, em 2006, sendo adjunto de Mancini.

Passou ainda por Bolonha, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino, além de ter orientado a seleção da Sérvia.

Os últimos anos de vida foram marcados pela luta contra a doença e chegou mesmo a ter de interromper a atividade, quando foi hospitalizado para receber tratamentos.