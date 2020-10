O treinador-adjunto do FC Porto, Siramana Dembelé, mostrou-se orgulhoso por ver o futebolista português Danilo Pereira chegar a um clube como o Paris Saint-Germain e acredita que a Liga dos Campeões pode ser um ponto importante para a carreira do médio em França.

«Penso que em Paris e com as exigências do clube, a vontade de procurar a Liga dos Campeões, o Danilo caiu numa equipa na qual terá uma grande responsabilidade no meio-campo. Não me surpreende que ele tenha sido solicitado pelo PSG. É um campeão da Europa por Portugal, faz parte dos mais antigos da seleção. Com o seu percurso, como evoluiu, a chegada ao PSG, para quem o conhece, resulta de um conhecimento lógico», afirmou Dembelé, em declarações à Téléfoot, esta quinta-feira.

O técnico de 43 anos falou ainda da forma de ser de Danilo, que é um jogador que se torna mais «forte» no meio de alguma frustração ou obstáculo que surja.

«É um bom rapaz, simpático, mas quando está irritado e revoltado, é mais forte», comentou, explicando ainda o processo de saída do internacional português para França.

«Deixámo-lo ir porque o FC Porto e o PSG, neste momento, não estão no mesmo patamar. Também houve a vontade pessoal do jogador, de jogar num grande clube como o PSG. O segundo ponto é que é o médio que o PSG precisava. O Danilo é o tipo de jogador que tem qualidades importantes. Todos falam do seu porte atlético, do seu impacto no duelo e a capacidade de recuperar a bola. Mas não é só isso, também é um jogador que sabe jogar bem», avaliou.