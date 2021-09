Tite, selecionador do Brasil, revelou esta quarta-feira uma conversa que teve com Matheus Nunes. O médio do Sporting, recorde-se, foi convocado para a seleção brasileira, mas acabou por não viajar para a América do Sul, em virtude das limitações causadas pela pandemia de covid-19 que impediriam o jogador de participar, por exemplo, no Clássico frente ao FC Porto.

«Antes da convocatória, o Juninho Paulista [coordenador da CBF] falou com ele, eu estava ao lado e também conversei com ele, inclusive dei-lhe os parabéns pelo aniversário dele. Ele disse que tinha muito orgulho em vir para a seleção brasileira. Depois voltámos a falar e ele disse que a vacinação e o período de quarentena impediam-no de vir e voltar para os jogos seguintes no clube», revelou Tite, em conferência de imprensa.

Na passada terça-feira, Fernando Santos foi questionado sobre a possibilidade do jogador, que vive em Portugal há uma década, representar a Seleção Nacional.

«Tudo o que tem a ver com questões dos que vieram e não vieram foi falado na quinta-feira [dia da convocatória]. Hoje, o meu foco total é o jogo de amanhã [quarta-feira]. É a única coisa que interessa. Na próxima convocatória falamos sobre isso. O foco é amanhã», disparou o selecionador nacional.