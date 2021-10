A seleção sub-21 de Espanha recebeu e venceu esta terça-feira a Irlanda do Norte, por 3-0, em jogo da quarta jornada do grupo C de qualificação para o Europeu da categoria.

Sergio Gómez, médio de 21 anos do Anderlecht, abriu o marcador de penálti aos 26 minutos, mas reservou para o minuto 32 o grande momento da noite: um lance impressionante de passes sucessivos (a fazer lembrar o «tiki-taka» de Guardiola no Barcelona) terminou com conclusão de Gómez para o bis e o 2-0 na partida [vídeo abaixo].

Já na segunda parte, o avançado do Sporting de Braga, Abel Ruiz, selou as contas do encontro com o 3-0 aos 56 minutos, num cabeceamento após cruzamento de Sergio Carreira.

Na classificação, Espanha lidera com 12 pontos, mais três que a Rússia, segunda classificada.

O golo de Abel Ruiz (3-0):