O Young Boys, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, venceu este sábado o Lausanne por 1-0, reforçando a liderança do campeonato suíço.

A equipa orientada por Raphael Wicky resolveu po jogo logo aos oito minutos, com um golo do internacional gambiano Ebrima Colley.

Apesar de ser o penúltimo classificado da Super Liga helvética (que tem apenas 12 equipas) o Lausanne repartiu o jogo e até fez mais remates, mas não foi capaz de bater o guarda-redes David von Ballmoos.

O extremo português Joel Monteiro, nascido na Suíça, foi titular na equipa do Young Boys, que lidera a prova com 47 pontos em 22 jornadas, mais nove do que o Servette, que ainda não jogou nesta jornada.