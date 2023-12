Vários clubes europeus já mostraram ser contra a Superliga Europeia, como é o caso do Bayern Munique ou do Manchester United. Depois, há o exemplo do Pescara Calcio, da terceira divisão italiana, que afirmou que não se vai pronunciar sobre a Superliga Europeia… pois não recebeu nenhum convite.

«O Pescara Calcio informa que, não tendo recebido nenhum convite para a Superliga, não fará qualquer declaração sobre o assunto», pode ler-se numa publicação que o clube fez na rede social X.

Il Pescara Calcio comunica che, non avendo ricevuto alcun invito alla #Superlega, non rilascerà dichiarazioni in merito. — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) December 21, 2023

Atualmente a disputar a Série C da Itália, o clube tornou público o facto de não terem sido convidado, mesmo sendo algo pouco provável acontecer, face à divisão em que se encontram. Pelos parâmetros da A22 Sports, empresa que pretende relançar a Superliga, as equipas entrariam na competição consoante o seu desempenho nas primeiras divisões das ligas nacionais.

De recordar que, esta quinta-feira, o Tribunal de Justiça da União Europeia deliberou que a UEFA e a FIFA não podem recusar a criação de qualquer nova competição no futebol europeu.