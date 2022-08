O Eintracht Frankfurt confirmou que Filip Kostic vai falhar a Supertaça Europeia, diante do Real Madrid, marcada para esta quarta-feira (20h00), em Helsínquia.

Em comunicado, a equipa germânica revela que o ala sérvio está «em negociações finais com um novo clube».

« Filip portou-se de forma exemplar na época passada e desempenhou um papel importante na conquista da Liga Europa. Sempre dissemos que não colocaríamos nenhum obstáculo se houvesse uma oferta boa para todas as partes. Estamos, atualmente, em negociações promissoras com outro clube. Neste contexto, decidimos – também a pedido do possível novo clube – jogar contra o Real Madrid sem o Filip», justificou o diretor-desportivo do Eintracht, Markus Krösche.

Esse clube deverá ser a Juventus, segundo as imprensas de Alemanha e Itália. Já haverá acordo para uma transferência de cerca de 15 milhões de euros, aos quais acrescem outras variáveis.

Kostic, sérvio de 29 anos, passou as últimas quatro temporadas no Frankfurt. Em 2021/22, participou em 43 jogos, marcou sete golos e deu 13 assistências.