O futebolista do Sevilha, Suso, admitiu não ter gostado das palavras do treinador, José Luis Mendilibar, que há um par de semanas disse que o atacante espanhol devia «correr mais» para jogar a extremo direito, mas garantiu que está tudo resolvido e que aquelas palavras foram em jeito de motivação.

«Falámos e disse-lhe que não gostei porque, sinceramente, para dizer a verdade, eu nunca corri. Também não vou correr agora. Eu corro com a bola. Não posso correr o mesmo que o Fernando. Cada um tem as suas características e condições. Ele disse aquilo mais para motivar do que para outra coisa. É um homem muito bom e está tudo resolvido», apontou Suso, em declarações à Onda Cero, publicadas esta terça-feira.

Suso, de 29 anos, cumpre a quarta temporada no Sevilha, depois de ali ter chegado oriundo do Milan, a meio da época 2019/20.