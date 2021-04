O Birmingham, clube que disputa a II Liga inglesa, anunciou esta quinta-feira, a partir das 18 horas e por uma semana, um boicote às redes sociais nos seus canais oficiais.

A medida do atual 21.º classificado do Championship surgiu em solidariedade com o Swansea City, clube galês que tomou a mesma medida esta quinta-feira, devido ao abuso racial nas plataformas digitais.

«O clube está solidário com o Swansea, que anunciou primeiramente a sua intenção de avançar com um boicote às redes sociais hoje, com esta luta a ir além de rivalidades desportivas e a dever ser enfrentada em uníssono», referiu o Birmingham, em comunicado oficial.

Esta boicote inclui as páginas do Birmingham nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube e Snapchat.