Com 16 anos, três meses e 16 dias, o futebolista do Santos, Ângelo, tornou-se o mais jovem de sempre a marcar na Taça Libertadores, com o golo apontado na madrugada de terça para quarta-feira, na vitória por 3-1 sobre o San Lorenzo.

O jogador, nascido a 21 de dezembro de 2004, superou uma marca com quase 60 anos, detida até então por Juan Carlos Cárdenas, do Racing, que em 1962 marcou com 16 anos, sete meses e dois dias.

Ângelo já tinha entrado para a história na prova, ao tornar-se o mais jovem a atuar na competição. Além disso, já tinha superado Pelé na lista dos mais jovens a estrearem-se na equipa principal do «Peixe».