A Jordânia garantiu, esta segunda-feira, o apuramento para os quartos de final da Taça Asiática de futebol, ao vencer o Iraque por 3-2, após um final de jogo épico, em Doha, no Qatar.

No estádio Khalifa International, Yazan Al-Naimat deu vantagem à Jordânia, ao fazer o 1-0 em cima do intervalo (45+1m), num remate em que picou a bola por cima do guarda-redes Jalal Hassan.

Na segunda parte, o Iraque empatou por Saad Natiq, de cabeça, aos 68 minutos, antes de uma combinação improvável de acontecimentos: o Iraque chegou à vantagem aos 76 minutos, por Aymen Hussein, num golo que mereceu festejos efusivos junto às bancadas e, mais tarde, um festejo sentado no relvado. E foi imediatamente depois deste que Aymen Hussein acabou por ver o segundo cartão amarelo e consequente vermelho.

Em inferioridade numérica, o Iraque entrou nos sete minutos de compensação dados em vantagem, mas a Jordânia carregou pelo golo e acabaria mesmo por fazer, não só o empate, como também a reviravolta.

Aos 90+5m, Yazan Al-Arab fez o 2-2 numa recarga na área. Logo a seguir aos festejos, a Jordânia teve a expulsão de Hamzeh Al Dardour no banco, mas acabaria o jogo na total loucura e festa, com o golo de Nizar Al-Rashdan, quando faltavam cerca de 30 segundos para o fim dos sete minutos de compensação.

Tristeza iraquiana (incluindo do médio do Vizela, Osama Rashid, que foi titular e jogou 63 minutos) e festa total da Jordânia, que nos quartos de final defronta o Tajiquistão, seleção que, a par da Austrália, já se tinha apurado no domingo.