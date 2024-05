Aos 41 anos, Óscar Cardozo ainda marca golos na principal competição sul-americana de clubes.

O antigo avançado do Benfica marcou na vitória caseira do Libertad frente ao Nacional e tornou-se no quarto futebolista mais velho a fazer um golo na Taça Libertadores.

Cardozo fê-lo com 41 anos e dez dias, e fica só atrás de Zé Roberto (42 anos e 323 dias), Roque Santa Cruz (42 anos e 266 dias) e Óscar Aguirregaray (41 anos e 189 dias).

41 - Con 41 años y 10 días de edad, Tacuara Cardozo se convirtió en el cuarto jugador más longevo en anotar por CONMEBOL #Libertadores después de Óscar Aguirregaray (41 años y 189 días), Roque Santa Cruz (42 años y 266 días) y Zé Roberto (42 años y 323 días). Leyenda. pic.twitter.com/A2SM1yJai7 — OptaJavier (@OptaJavier) May 31, 2024

O Libertad, já eliminado, venceu por 2-1 na última jornada da fase de grupos por 2-1: Tacuara fez o 1-1 aos 29 minutos, depois do 1-0 de Franco Romero aos 13 minutos.

Em cima do intervalo, Alejandro Silva fez o 2-1 final, assistido por Lorenzo Melgarejo, antigo jogador também do Benfica, além do Paços de Ferreira.