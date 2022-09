O Brentford-Arsenal, no Community Stadium, no domingo, contou nas bancadas com uma dupla bem conhecida para quem segue futebol e séries televisivas.

Jason Sudeikis e Brendan Hunt, que fazem, respetivamente, de treinador e treinador-adjunto na série Ted Lasso, nos papéis de Ted Lasso e Coach Beard, viram o encontro da 8.ª jornada da Premier League, numa presença que, de resto, não é inédita em jogos do futebol inglês para estes atores.

Sem confundir realidade com ficção, será que estavam a analisar possíveis reforços para o seu AFC Richmond (clube fictício que treinam na série)? A estudar adversários? Uma coisa é certa: assistiram à estreia a titular do português Fábio Vieira, que também se estreou a marcar pelo Arsenal, que venceu por 3-0.

No final do encontro, e entre outros, Jason e Brendan estiveram em diálogo com o treinador do Arsenal, Mikel Arteta.