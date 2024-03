Thibaut Courtois esteve afastado durante toda a temporada devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, mas já estava recuperado e apontava ao regresso aos relvados. Contudo, no treino desta terça-feira, contraiu uma rutura do menisco interno do outro joelho e disse adeus ao resto da época.

Segundo a imprensa espanhola, o guarda-redes belga do Real Madrid deixou o treino em Valdebebas a chorar, consciente da gravidade da lesão, que deve obrigar a um tempo de paragem de cerca de dois meses.

Assim, a presença de Courtois, de 31 anos, no Euro 2024, ainda é incerta.