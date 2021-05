O Parma viu confirmada a despromoção à Serie B esta segunda-feira, após perder 1-0 em Turim contra o Torino, no jogo que encerrou a 34.ª jornada da Serie A.



Com Bruno Alves de início e com o ex-FC Porto Osorio no banco, o histórico emblema transalpino viu o defesa Mergim Vojvoda marcar o único golo do encontro aos 63 minutos.



Com apenas 20 pontos conquistados, o Parma ocupa o penúltimo lugar e poderia somar 12 pontos nas quatro jornadas que faltam do campeonato italiano e igualar o Cagliari, a primeira equipa acima da linha de descida. No entanto, o facto de ter desvantagem no confronto direto dita desde já a descida, três épocas após ter subido.