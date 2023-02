Em entrevista ao site oficial do Tottenham, o diretor desportivo dos spurs, Fabio Paratici, detalhou as contratações do clube no mercado de inverno, com especial destaque para a contratação de Pedro Porro ao Sporting.

«Antes de mais, é um jogador internacional que nas últimas duas ou três temporadas jogou nas competições europeias, jogou pela seleção espanhola, é um jogador que tem habilidades diferentes que não tínhamos antes. Ele tem muita qualidade, é explosivo, estamos muito, muito felizes e entusiasmados porque o contratámos», começou por dizer.

«Já o seguíamos no verão passado, mas não o pudemos comprar, mas continuámos a segui-lo e tivemos sorte de ele jogar contra nós para que pudéssemos vê-lo. Ele jogou muito bem contra nós, continuámos a acompanhá-lo e agradeço a todos neste clube que trabalharam para que esta contratação acontecesse. Aprecio o esforço que o clube fez», completou.

Porro chega ao Tottenham por empréstimo do Sporting, a troco de 5 milhões de euros, com cláusula de compra de 40 milhões a ser exercida no final da época.