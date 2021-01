O treinador do Tottenham, José Mourinho, mostrou-se este sábado «desiludido» com a reunião de Natal de três dos seus jogadores na mesma casa, com as respetivas famílias. A situação foi conhecida através de uma fotografia publicada nas redes sociais, mostrando os argentinos Erik Lamela, Lo Celso e o espanhol Sergio Reguilón.

«Não estamos felizes, foi uma surpresa negativa para nós», notou Mourinho, em conferência de imprensa, após a vitória deste sábado por 3-0 ante o Leeds United, para a Premier League. Um jogo no qual Lamela e Lo Celso não estiveram presentes e no qual Reguilón não saiu do banco de suplentes.

«Eu dei uma prenda fantástica ao Reguilón, um presunto português. Fantástico para os portugueses e para os espanhóis. Disseram-me que ele ia passar o Natal sozinho. E não estava sozinho, como puderam ver. Nós, o clube, sentimo-nos desiludidos porque demos aos jogadores toda a educação e condições. Nós sabemos o que somos internamente. Não precisamos de abrir-vos a porta e dar a conhecer o que se passa internamente», disse, ainda.

Além dos três jogadores do Tottenham, um outro futebolista – o argentino Manuel Lanzini, do West Ham – esteve envolvido na celebração natalícia e pediu este sábado desculpas publicamente, através da rede social Twitter.

«Quero pedir desculpa pelo erro que cometi no Natal e assumo toda a responsabilidade pelas minhas ações. Sei que as pessoas fizeram sacrifícios difíceis para ficarem seguras e eu devo dar um melhor exemplo», escreveu.

I want to apologise for a bad mistake I made over Christmas and I take full responsibility for my actions. I know people have made difficult sacrifices to stay safe and I should be setting a better example. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Manuel Lanzini (@manulanzini) January 2, 2021

Tottenham e West Ham condenaram reunião

Em nota oficial, pela imprensa inglesa este sábado, como a BBC ou o Daily Mail, o Tottenham «condena fortemente a imagem que mostra jogadores com a família e os amigos juntos no Natal, particularmente sabendo dos sacrifícios que todos, no país, tiveram para estar em segurança no período festivo».

«O clube definiu os padrões e medidas mais altas relacionadas com a covid-19 e estamos desiludidos por saber das ações de Manuel Lanzini», referiu um porta-voz do West Ham, à imprensa inglesa, acrescentando que «o caso vai ser trabalhado internamente e o Manuel foi lembrando fortemente das suas responsabilidades».

De recordar, ainda, que o Tottenham-Fulham, agendado para 30 de dezembro, foi adiado a três horas do apito inicial, devido a casos de covid-19 no plantel da equipa onde joga o português Ivan Cavaleiro.