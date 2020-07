Contratado pelo Benfica em janeiro de 2008, László Sepsi esteve no plantel dos encarnados apenas meia época, tendo cumprido 12 jogos nesse período.

Agora, mais de 12 anos depois da passagem fugaz pelo futebol português e já retirado do futebol, o antigo lateral-esquerdo romeno recordou o dia em que, quase acidentalmene, ficou debaixo de olho do Benfica.

«Lembro-me que eles foram observar um jogo das seleções jovens: um Roménia-França a Iasi. Na verdade, eles iam ver o Tatarusanu (guarda-redes) e o Torje (médio-ofensivo), mas aquele homem gostou de mim. Dali até à transferência ser concluída viram-me em mais sete a oito jogos», recordou.

Sepsi chegou ao Benfica com 20 anos e não conseguiu fixar-se nem no plantel do Benfica, nem no coração dos adeptos. «Foi difícil para mim ir tão jovem para Lisboa. Ia com os vícios do futebol romeno, que é fraco. Não consegui impor-me e acabei por ser emprestado ao Racing Santander. Aí, sim, desfrutei e tive a oportunidade de jogar contra Messi, Raúl, e defrontar o Barcelona do Guardiola», referiu.

Tatarusanu e Torje, que estavam na órbita do Benfica, construíram carreiras sólidas: o primeiro é titular da seleção romena e colega do luso-francês Anthony Lopes no Lyon; o segundo foi internacional em 57 ocasiões e passou pelo futebol espanhol, turco, italiano, russo e grego.

Sepsi, que se retirou dos relvados na época passada após uma carreira modesta e quatro jogos pela seleção romena, é hoje empresário de sucesso no ramo imobiliário. «Construí uma urbanização em 2018 com uns 300 apartamento e vendemos tudo. Foi um sucesso. O mercado está parado por causa do vírus, mas esta é uma área na qual tencionou investir mais», garantiu o ex-futebolista de 33 anos.