Thierry Henry deixou de ser o treinador do CF Montréal, equipa da Liga profissional norte-americana (MLS).

O ex-internacional francês, que se sagrou campeão do Mundo (1998) e da Europa (2000), estava no clube canadiano desde novembro de 2019 e tomou a decisão de sair devido a motivos familiares.

«O último ano foi extremamente difícil para mim no plano pessoal. Devido à pandemia, não pude ver os meus filhos. Infelizmente, devidos às restrições ainda em vigor e ao facto de termos de ficar novamente nos Estados Unidos por alguns meses, não será diferente daqui para a frente. Esta separação tem sido muito desgastante para mim e para os meus filhos. Por isso, é com muita tristeza que tenho de tomar a decisão de voltar para Londres e deixar o CF Montréal», justificou o treinador de 43 anos.

Thierry Henry é treinador principal desde a época 2018/19, altura em assumiu o comando técnico do Mónaco, tendo como adjunto o português João Tralhão.

