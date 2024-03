Este sábado ficou marcado por um episódio, no mínimo caricato, durante um particular entre as seleções de sub-20 da Argélia e da Tunísia.

Num momento de alguma confusão entre elementos das duas equipas, Yacine Manaa, selecionador argelino, agrediu à chapada dois jogadores. As imagens foram captadas pelo portal «SportTeam» e rapidamente se tornaram virais.

O particular realizou-se na Argélia, sendo que a equipa da casa perdeu por 3-2, frente à Tunísia.

Assista aqui ao momento: