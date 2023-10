Kâzim-Richards, antigo internacional turco, fez revelações supreendentes acerca da temporada 2022/23 em que trabalhou com Andrea Pirlo no Karagumruk.



«Sim, os jogadores fumavam. Tínhamos muitos italianos que fumavam. Na Turquia... depende dos treinadores, mas no ano passado com o Pirlo, tinham autorização para fumar e fumavam sem parar antes dos jogos. O que fumavam? Cigarros. No intervalo sentavam-se a fumar enquanto o Pirlo falava. É uma cultura totalmente diferente, não o digo para chocar», contou, durante a participação no podcast «Filthy Fellas».



Emiliano Viviano (ex-Sporting), Matteo Ricci, Andrea Bertolacci, David Biraschi e Fabio Borini eram os jogadores italianos que pertenciam ao plantel do emblema turco na época passada.



Lembre-se que Kâzim Richards, de 37 anos, colocou um ponto final na carreira após passagens por Derby County, Brighton, Sheffield United, Fenerbahçe, Toulouse, Olympiakos, Blackburn Rovers, Bursaspor, Feyenoord, Celtic, Coritiba, Corinthians, Veracruz e Pachuca, além do Karagumruk.