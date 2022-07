Um dia após um grupo de adeptos do Fenerbahçe ter entoado o nome de Vladimir Putin durante o jogo com os ucranianos do Dínamo Kiev, o clube turco emitiu um comunicado no qual diz que esse comportamento não se coaduna com a posição do clube sobre o conflito que dura há já cinco meses na Ucrânia.

Nessa nota, o clube que tem Jorge Jesus à frente da equipa de futebol vinca que guerra é cobardia e lembra as várias ações levadas a cabo desde a invasão russa em fevereiro passado, como a realização de um jogo de solidariedade com o Shakhtar e a contribuição com bens essenciais.

Recorde-se que os cânticos surgiram logo após o golo do Dínamo Kiev, aparentemente como resposta a um gesto de Denys Boyko, guarda-redes suplente do conjunto ucraniano que em tempos jogou no Besiktas, um dos maiores rivais do Fenerbahçe.

«Aos 58 minutos do jogo de ontem, os movimentos exagerados de alguns jogadores da equipa adversária, especialmente do guarda-redes suplente que jogou por outra equipa do nosso país fez com que agumas bancadas se empolgassem e tivessem uma reação que durou apenas 20 segundos de um jogo que teve 120 minutos. [Mas] Independentemente das razões que pudessem existir, nós, Fenerbahçe, não aceitamos essa reação», lê-se.